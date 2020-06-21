Всё для программирования C++ Builder

23 июня 2021

Если проектируется окно, размеры которого пользователь может изменять во время выполнения приложения, то необходимо принять меры, чтобы компоненты в окне при этом тоже изменяли свои размеры или местоположение, равномерно распределяясь по площади окна и не оставляя пустых мест.

Пусть, например, проектируя форму, окно которой содержит панель Panel1, на которой будут размещаться какие-то управляющие компоненты и список ListBox1, панель Panel2, в середине которой будет размещаться некоторая надпись в метке StaticText1, и компонент Memo1, в котором будут редактироваться тексты. Если, разместив все это на форме и не приняв мер для того, чтобы при изменении размеров окна компоненты изменялись, то при том размере формы, который проектировалось, все будет выглядеть нормально. Но если пользователь растянет размеры формы, надеясь увеличить площадь редактирования и длину списка, то приложение приобретет нелепый вид. Увеличение формы просто приводит к увеличению на ней пустого места.

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